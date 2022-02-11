Москва озвучила условие для следующей "нормандской" встречи

Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"С учетом результатов переговоров в ТКГ. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания ТКГ, посмотрим, как Украина будет выполнять "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обсуждать в ТКГ, тогда будем решать, когда нам собираться" , - заявил Козак.

Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.