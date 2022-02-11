Козак назвал главное разногласие на "нормандских" переговорах

Козак назвал главное разногласие на "нормандских" переговорах

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах советников "нормандской четверки" отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры, сообщает Сегодня.

Козак говорит, что прошедшие "нормандские" переговоры закончились без ощутимых результатов и документов.

"Козак сказал, что Украина отказалась в итоговом документе цитировать Минские соглашения о том, что вопросы статуса Донбасса нужно решать в консультациях с его представителями – и это главное разногласие, затянувшее переговоры", – говоиртся в сообщении.

Он также заявил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе в составе Украины – и "никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете".

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак / Фото: сайт Кремля
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