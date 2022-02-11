Козак назвал главное разногласие на "нормандских" переговорах

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах советников "нормандской четверки" отказывается от прямого диалога с представителями ОРДЛО. По его словам, это главное разногласие, затянувшее переговоры, сообщает Сегодня.

Козак говорит, что прошедшие "нормандские" переговоры закончились без ощутимых результатов и документов.

"Козак сказал, что Украина отказалась в итоговом документе цитировать Минские соглашения о том, что вопросы статуса Донбасса нужно решать в консультациях с его представителями – и это главное разногласие, затянувшее переговоры" , – говоиртся в сообщении.

Он также заявил, что Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе в составе Украины – и "никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете".