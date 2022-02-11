Уоллес едет в Москву, чтобы предупредить Шойгу - Times

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что возможное вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто, сообщает ТАСС.

Как отмечает The Times, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.

Издание также обращает внимание, что это будет первый визит главы британского Минобороны в Москву за более чем 20 лет. В статье также говорится, что начальник штаба обороны королевства Тони Радакин встретится 11 февраля в Москве с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Источник в оборонной сфере заявил The Times, что основная цель поездки Уоллеса и Радакина не столько вести переговоры, сколько призвать Россию отвести войска от границы с Украиной.

Накануне к этому же призывала в Москве британский министр иностранных дел на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, добавив, что "в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу". Лавров в ответ подтвердил, что ничего иного, кроме как требования убрать войска от границы с Украиной, он за два часа переговоров от Трасс не слышал, признав, что такой подход "вызывает сожаление".