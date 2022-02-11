США не утверждают Стратегию нацбезопасности из-за РФ - Politico

США не утверждают Стратегию нацбезопасности из-за РФ - Politico
Фото: США/Рixabay

Подготовка новой Стратегии национальной безопасности США задерживается, в том числе из-за неопределенности касательно дальнейшего развития событий вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Как пишет Politico, на содержание документа может в значительной мере повлиять то, "вторгнется ли РФ в Украину и, если так, то каким именно образом". Это, в частности, касается того, как США "изложат и к какой степени приоритетности отнесут российскую угрозу".

"Но в целом президент (США - ред.) Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, не Россия, представляет собой более крупную угрозу для Америки в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Как поясняет Politico, изначально ожидалось, что правительство США представит новую стратегию в 2021 году, но этого не произошло. Теперь документ ожидается в первом квартале текущего года. Вашингтонский чиновник высокого ранга заявил газете, что власти США считают, что уложатся к "предполагаемой [администрацией] дате публикации", однако саму дату не назвал. Один из источников подтвердил Politico, что ситуация вокруг Украины является одним из факторов, влияющих на выбор времени обнародования стратегии.

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