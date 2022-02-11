Под Ровно произошел взрыв в жилом доме, двое погибших

В Здолбунове Ровенской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как информирует полиция области, сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию вечером 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции Здолбунова.