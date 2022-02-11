Венедиктова взяла под свой контроль ДТП с кортежем Ярославского

Процессуальное руководство досудебным расследованием по делу о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского будет осуществлять Офис генерального прокурора. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Корреспондент.

"Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц" , - написала она на своей странице в Facebook.

Венедиктова добавила, что гражданин, признавшийся в том, что в момент смертельного ДТП он был за рулем, лжет – "по общему мнению полицейских и прокуроров".

"Дело на моем личном контроле" , - подчеркнула генпрокурор.

Также Венедиктова отметила, что резонансная авария будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. По ее мнению, "незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского в Лондон, - ред.) выглядит удивительно".