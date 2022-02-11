В Аргентине установили причину массового отравления кокаином

Кокаин, которым отравились жители аргентинской столицы Буэнос-Айреса и его пригородов содержал карфентанил, сильнодействующий опиоид, используемый для анестезии слонов, сообщает Корреспондент.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на прокуратуру столицы Аргентины, карфентанил был обнаружен экспертами, работавшими в лаборатории генерального прокурора в Мунро и лабораторией Научной полиции Буэнос-Айреса.

"Информируем, что сегодня были получены результаты двух независимых экспертных исследований, которые пришли к выводу, что веществом, с которым был смешан гидрохлорид кокаина, и которое было обнаружено в нескольких изъятых образцах, был карфентанил - чрезвычайно сильный опиоид, действие которого в 10 000 или более раз сильнее, чем у героина или фентанила" , - говорится в сообщении правоохранителей.

Сочетание психостимуляторов (таких, как кокаин) и опиоидных анальгетиков (таких, как морфин и его производные) несет смертельный риск для здоровья, в первую очередь для сердечно-сосудистой системы, уточнили в прокуратуре Буэнос-Айреса.