Байден перепутал Украину с Афганистаном
Президент США Джо Байден в интервью NBC оговорился в речи об Афганистане. Он допустил ошибку, доказывая необходимость вывода американских войск из республики после 20-летней военной кампании, сообщает Лента.Ру.
Сначала Байден назвал Афганистан Украиной. После этого он перепутал его с Ираком и попросил прощения.
"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", — заявил Байден в эфире NBC.