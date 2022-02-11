Байден перепутал Украину с Афганистаном

Президент США Джо Байден в интервью NBC оговорился в речи об Афганистане. Он допустил ошибку, доказывая необходимость вывода американских войск из республики после 20-летней военной кампании, сообщает Лента.Ру.

Сначала Байден назвал Афганистан Украиной. После этого он перепутал его с Ираком и попросил прощения.