Австралия, Индия, Япония и США обсудят агрессию РФ и противостояние с КНР

Главными вопросами на заседании глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (Австралии, Индии, Японии и США) в Мельбурне станут изменение климата, COVID-19 и противостояние политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, будет также затронут и украинский вопрос. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

Как пишет российский Интерфакс, в начале состоявшейся двухсторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она сказала, что в нынешних условиях, "когда есть больше, чем один авторитарный режим", назвав Китай и КНДР, это "представляет собой вызов, они будут частью наших сегодняшних дискуссий".

"Мы решительно поддерживаем лидерство США в решении этих задач" , - цитируют Пейн австралийские СМИ.

"Я уверена, что сегодня мы также поговорим об угрозах суверенитету и территориальной целостности Украины" , - добавила министр.

Блинкен накануне сказал журналистам, сопровождающим его в Канберру, что вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации вне зависимости от того, где находятся ее сотрудники.

"Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию" , - заявил он.

Госсекретарь отметил, что в ходе своих визитов "разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной".

"Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели, на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины" , - сказал Блинкен.

Перед визитом в Австралию он заявил, что политика России "бросает вызов" безопасности не только Украине, но и всему миру, включая Австралию.

При этом госсекретарь подтвердил, что США сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе.

"Важно, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были вовлечены, чтобы мы лидировали в этом регионе" , - сказал он.

И Блинкен, и Пейн заявили, что одним из ключевых элементов дискуссии QUAD будет создание региональной среды, свободной от "принуждения" со стороны Китая.