В Госдепе предупредили РФ о визовых ограничениях
Визовые ограничения будут в числе мер в отношении России, которые предпримут США в случае вторжения в Украину. В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование. Об этом заявила в эфире MSNBC заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.
"Я надеюсь, что президент Владимир Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", - сказала она.