В Госдепе предупредили РФ о визовых ограничениях

Визовые ограничения будут в числе мер в отношении России, которые предпримут США в случае вторжения в Украину. В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование. Об этом заявила в эфире MSNBC заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.