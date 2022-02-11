Зеленский обсудил с генсеком НАТО российскую угрозу
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили прилагаемые дипусилия в ответ на угрозы со стороны России.
"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации", - написал Президент в Twitter.
Во время разговора также была затронута тема участия Украины в июньском Мадридском саммите НАТО.