Зеленский обсудил с генсеком НАТО российскую угрозу

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили прилагаемые дипусилия в ответ на угрозы со стороны России.

"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации" , - написал Президент в Twitter.

Во время разговора также была затронута тема участия Украины в июньском Мадридском саммите НАТО.