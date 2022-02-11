Встреча советников "нормандской четверки" пройдет в марте - СМИ

СМИ узнали, когда пройдет следующая встреча советников лидеров "нормандской четверки". Как пишет российский ТАСС, ссылаясь на агентство DPA, встреча запланирована на март.

По информации DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции, в Берлине были "сложные переговоры", которые ясно выявили различие в позициях и вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Источники агентства подтвердили, что встреча закончилась "без ощутимых результатов".

Тем не менее все участники подчеркнули готовность придерживаться минских соглашений.