Петиция об отмене ГИА в школах набрала 25 тыс подписей

Петиция к Президенту об отмене в этом году обязательной Государственной итоговой аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов набрала обязательные для рассмотрения 25 тысяч подписей, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства. Соответствующая петиция №22/133870-эп зарегистрирована 31 января, автор - Петр Александрович Пацалюк.

"В связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционного обучения в областях, которые находятся в красных зонах, предлагаю отменить Государственную итоговую аттестацию для учеников четверных, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учениками на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе" , - отмечается в документе.

Автор убежден, что ученикам довольно тяжело подготовиться к экзамену на дистанционной форме обучения, и это будет несправедливо по отношению к ученикам, которым отменили обязательную ГИА в 2021 и 2020 годах.