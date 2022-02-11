Курс валют НБУ на 11 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 10 февраля, упал на 10 коп до 27.88 за 1 доллар.
Евро подешевел на 12 коп до 31.88 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.75 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 37.84 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 15 коп до 30.16 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.875600
|EUR
|Евро
|31.878500
|RUB
|Рубль
|0.374870
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.842500
|CHF
|Швейцарский франк
|30.160200
|PLN
|Польский злотый
|7.097400