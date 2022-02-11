Курс валют НБУ на 11 февраля

Курс валют НБУ на 11 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 10 февраля, упал на 10 коп до 27.88 за 1 доллар.

Евро подешевел на 12 коп до 31.88 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.75 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 37.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 15 коп до 30.16 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.875600 --0.104
EUR Евро 31.878500 --0.118
RUB Рубль 0.374870 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.842500 --0.144
CHF Швейцарский франк 30.160200 --0.15
PLN Польский злотый 7.097400 +0.014
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics