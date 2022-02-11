В Южной Корее на нефтезаводе произошел взрыв, есть жертвы

На нефтехимическом южнокорейском заводе в городе Йосу прогремел взрыв, в результате которого четверо рабочих погибли и еще четверо получили ранения, сообщает Известия.

Как пишет Yonhap со ссылкой на местную полицию, Взрыв произошел 11 февраля в 9:26 утра по местному времени на заводе компании Yeochun NCC в Йосу, который находится примерно в 320 км к югу от Сеула. Предположительно, в момент происшествия на месте находились восемь человек. Из них четверо погибли, четверо госпитализированы с различными травмами.

Полиция и пожарные полагают, что взрыв произошел во время тестирования заводской системы теплообмена. Точная причина взрыва устанавливается.