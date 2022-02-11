В США заговорили о новых переговорах Байдена с Путиным

Власти США допускают проведение очередных переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, но уточняют, что они должны пройти "при правильных обстоятельствах". Об этом в интервью CNN заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Зеркало недели.

Дипломат отметила, что Вашингтон "держит двери для коммуникации открытыми".

Линда Томас-Гринфилд сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров планируют очередные переговоры, но их сроки пока неизвестны. Также она отметила, что США "готовы вести столько дипломатических переговоров с русскими, сколько нужно, чтобы побудить их к деэскалации".

На уточняющий вопрос журналиста, включают ли эти переговоры контакт с господином Байденом, она ответила:

"Мы не отказались от этой идеи, но это должно произойти при правильных обстоятельствах".

Подробности она уточнять не стала.