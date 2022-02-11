"Красная" зона карантина расширилась: где действуют новые ограничения

С пятницы, 11 февраля, еще три области Украины перешли в "красную" зону адаптивного карантина. На сегодняшний день в "красном" уровне эпидемической опасности находятся пять регионов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Таким образом, с пятницы "красная" зона начала действовать в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

При этом в этой же зоне уже находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Также Запорожская, Кировоградская и Полтавская области — находятся в желтой зоне. Еще 19 областей и Киев — в оранжевой.

Напомним, красный уровень предполагает ряд ограничений:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Важно, что указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мер) полностью иммунизированы и имеют зеленый COVID-сертификат или действующий отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген), или сертификат об излечении от коронавирусной болезни.