ДТП с кортежем Ярославского: полиция провела серию обысков

В рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского правоохранители провели серию обысков, сообщает Новое время.

Как заявили в пресс-службе областной полиции, обыски проводятся в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена и по адресу проживания "лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП".

"Целью обыска является извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП" , — говорится в сообщении.

Вечером 9 февраля на трассе Киев — Харьков — Должанский нашли тело мужчины, которого насмерть сбил автомобиль. ДТП произошло на въезде в село Мартовое Чугуевского района, где живет основатель группы DCH Александр Ярославский. На месте происшествия обнаружили номерной знак с цифрами 0018, который может принадлежать автомобилю из кортежа бизнесмена.

По словам Ярославского, он в это время он спал, а о гибели человека на трассе узнал утром из СМИ.

10 февраля бизнесмен улетел в Великобританию, где живет его семья. В это же время в МВД сообщили, что Ярославского вызывают на допрос по делу о смертельном ДТП. В DCH говорят, что поездка была в графике бизнесмена еще с начала недели.