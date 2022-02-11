Первая платная дорога в Украине: подробности

Первая из трех платных магистралей, строительство которых планируется в Украине, будет проходить между городами Краковец и Ровно. За использование автодорогой придется платить покилометрово, сообщает Новое время.

Проезд по первой платной дороге в Украине будет стоить около 8 евроцентов за километр (примерно 2,6 гривны). Дорога соединит два города — Краковец и Ровно. Сейчас пользоваться наземным путем протяженностью 280 км между этими городами можно бесплатно.

Платная дорога из Краковца в Ровно через Львов и Броды будет первой, пользование которой будет наполнять бюджет. В то же время, будет бесплатная альтернативная дорога.

"Технико-экономическое обоснование проекта выполнила за свой счет компания Автомагистраль — Юг. Но выбрать концессионера/инвестора можно будет только после принятия законопроекта о концессиях. Тогда можно будет объявить конкурс, победителя и начать строительство платной автомагистрали" , — отметил первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко.

В Укравтодоре надеются, что законопроект о концессиях будет принят в этом году, как и плановый старт строительства.

Кроме того, в Украине продолжаются работы по разработке проектов технико-экономического обоснования еще двух платных дорог: Львов — Тернополь и Киев — Белая Церковь.