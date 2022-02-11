СБУ провела масштабные учения в Днепропетровской области

В воинских частях Днепропетровской области прошли масштабные учения, которые провела Служба безопасности Украины. На них военные оттачивали план действий по нескольким сценариям, максимально приближенным к опасным ситуациям, которые могут быть в реальных условиях, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спецназовцы тренировались обезвреживать диверсантов. По легенде, несколько диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников. Также "враги" пытались попасть в воинские части, чтобы устроить взрывы.

Всех мнимых врагов во время учений удалось остановить и обезвредить. Известно, что в тренировках принимали участие СБУ, ВСУ и Национальная полиция.