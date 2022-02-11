Opel начал серийное производство Astra нового поколения

Astra следующей генерации поступит в продажу в 2022 году, сообщает Автоцентр.

Opel начал серийное производство одной из значимых и хорошо известных моделей — Астра нового поколения. Автомобиль поставили на конвейер на предприятии в Рюссельхайме, Германия. Уже в этом году новинка доберется до дилерский центров. Стоимость автомобиля новой генерации пока не объявлена.

Впервые новую Astra представили летом 2021 года. Ее основой стала модульная платформа EMP2. Такая же используется и в Peugeot 308. С последним у Астра много общего, например моторная линейка.

В нее входят 1,2-литровый двигатель в двух вариантах мощности — 110 и 130 л.с., а также 1,5-литровый дизельный мотор, выдающий 130 л.с. В пару первому и по совместительству самому младшего предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач. Обоим 130-сильным — восьмидиапазонная автоматическая. Кроме того, покупателям предложат версии с гибридными силовыми установками мощностью 180 и 225 л.с.

В списке доступного оборудования значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система удержания в полосе движения и мониторинг слепых зон.