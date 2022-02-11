Для ФЛП отменят штрафы за отсутствие кассовых аппаратов: на какой срок

В связи с тем, что в январе были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы ФЛП не выписывались, сообщает УНИАН.

Об этом в интервью заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Никакой проверки ФОПов в январе по поводу не выдачи чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь" , - заявил Гетманцев.

Он также уточнил, что штрафы будут отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.