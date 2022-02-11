Китай раскритиковал США из-за проблем со спутниками Starlink

Китай обвинил США в отказе брать на себя ответственность за проблемы, вызванные спутниками Starlink компании SpaceX, сообщает 3Dnews.

Причина недовольства заключается в том, что США проигнорировали запросы о предоставлении информации, когда в прошлом году спутники Starlink прошли в опасной близости от китайской космической станции. Об этом на регулярном брифинге в Пекине заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian).

"Находясь на орбите, китайские астронавты столкнулись с реальной и неотложной угрозой безопасности. После этого инцидента компетентные органы Китая несколько раз пытались связаться с коллегами из США по электронной почте, но не получили ответа", — сообщил Чжао Лицзянь .

Он также отметил угрозу для дальнейшего сотрудничества в космической сфере между двумя державами. Он также отметил, что своим поведением США пытаются «переложить ответственность и отвлечь внимание».

"Они не демонстрируют должного ответственного отношения как космическая держава", — считает Лицзянь .

Отметим, что заявление Китая прозвучало после нового инцидента со спутниками Starlink. Ранее на этой неделе было объявлено, что 40 из 49 аппаратов компании, которые были запущены в космическое пространство 3 февраля, пришли в негодность из-за геомагнитной бури.

В конце прошлого года Китай уведомил Организацию Объединённых Наций о двух инцидентах в июле и октябре, когда космические спутники США опасно сближались с китайской орбитальной станцией. В США заявили об отсутствии необходимости уведомлять Китай, поскольку угрозы столкновения в ходе упомянутых инцидентов не было.