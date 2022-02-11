Столичный оборонный завод обокрали на 13,5 млн грн

В Киеве неизвестные обчистили завод "Радар" на улице Предславинской, который входит в концерн "Укроборонпром" и специализируется на производстве современного радиоэлектронного и радиолокационного оборудования для самолетов и вертолетов. Об этом, ссылаясь на свои источники в МВД, пишет Дмитрий Войко, Страна UA.

Как утверждают источники издания, с территории одного из цехов похитили три блока управления к тепловизионным прицелам, которые устанавливаются на истребители Су. Общий ущерб от кражи деталей оценивается в более чем 13,5 млн гривен.

Кража произошла в ночь на четверг, 10 февраля. Сейчас полиция пытается выяснить, кто мог проникнуть ночью на режимный объект. Также проверяется версия о причастности к краже сотрудников предприятия, имеющих доступ к цехам завода.

Заведено уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины – "Кража в особо крупных размерах". Наказание по этой статье предусмотрено суровое – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.