В каких областях купили больше всего автомобилей

Импортируемые в нашу страну автомобили распределяются неравномерно. Некоторые области более богаты и в них автомобили регистрируют чаще, сообщает Институт исследований авторынка.

В 2021 году вырос как импорт подержанных автомобилей из-за рубежа, так и внутренние перепродажи автомобилей с пробегом. Однако вместе с ростом количества регистраций автомобилей произошли и другие процессы, например, изменение долей областей в структуре продаж. Эксперты Института исследований авторынка определили, какие регионы были наиболее активными на рынке в прошлом году, и проследили изменения в рейтинге за последние три года.

Где больше всего покупают подержанные легковушки из-за границы

Больше всего подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа в 2021 году, зарегистрировали в Киеве – 9,7% от общего количества или 52 тысячи в количественном измерении. На втором месте – пограничная Львовская область с долей 8,9% (48 тысяч машин). Третье место заняла Киевская область (7,9%, 42 тыс.). Таким образом, в прошлом году в Киеве и области было впервые зарегистрировано 100 тысяч импортных автомобилей с пробегом, что составляет 18,6% от общего количества.

Доли областей в регистрации подержанных легковушек из-за границы и динамика их изменения в течение 2019-2021 годов

В перечень наиболее активных попали также жители Одесской (6,8%), Днепропетровской (5,9%), Ивано-Франковской (5,3%), Харьковской (5,2%), Ровненской (5,2%), Винницкой ( 4,9%) и Закарпатской (4,8%) областей. Большинство подержанных легковушек из-за границы покупают жители крупнейших и богатых регионов, а развитие авторынка напрямую связано с экономическим ростом страны.

Дополнительное преимущество у жителей приграничных западных областей и Одессы. Географическое размещение делает их "воротами" для входа транспортных средств из стран Евросоюза и Америки. Налаженные процессы покупки, доставки, импорта и продаж позволяют им быть поставщиками машин для более удаленных от границы регионов.