Сегодня суд рассмотрит жалобу Порошенко о мере пресечения

Сегодня, 11 февраля, в 11:00 состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы защиты экс-президента Петра Порошенко на избрание меры пресечения в виде личного обязательства.

Под Печерским райсудом Киева уже собрались сторонники Порошенко и правоохранители, сообщают телеграм-каналы "Сегодня"﻿ и "Политика Страны"﻿.

У входа в суд практически закончили монтаж сцены со звуковым оборудованием и большим экраном для трансляции судебного процесса.

На территорию суда сторонники Порошенко не заходят – они собираются на площади перед судом.

Силовики в свою очередь значительно усилили меры безопасности. Проверяют личные вещи всех кто заходит на территорию суда, а тех кто идет на заседание по Порошенко дополнительно проверяют ещё у входа в зал суда.