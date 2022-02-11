Эстония выделяет 350 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине

Эстония предоставит Украине на гуманитарную помощь дополнительно 351 700 евро, заявили в эстонском МИДе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель пожертвования - поддержать людей, живущих вблизи линии столкновения на востоке Украины, и помочь Украине подготовиться к потенциальной угрозе миграции" , - заявили в пресс-службе МИД.

Средства предназначены для поддержки домохозяйств и пожилых людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в том числе для закупки дров, основного оборудования, теплых одеял или одежды. Может потребоваться и индивидуальная помощь: питание, предметы гигиены, медицинская и психосоциальная поддержка для проживающих в прифронтовых селах.

"Конфликт затронул жизни почти пяти миллионов человек, более трех миллионов из которых нуждаются в гуманитарной помощи, многие из них не имеют надлежащего медицинского обслуживания и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. В эмоциональной поддержке нуждаются и люди, которые на протяжении многих лет находятся в постоянной опасности.