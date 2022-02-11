Эстония выделяет 350 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Эстония предоставит Украине на гуманитарную помощь дополнительно 351 700 евро, заявили в эстонском МИДе, сообщает Интерфакс-Украина.
"Цель пожертвования - поддержать людей, живущих вблизи линии столкновения на востоке Украины, и помочь Украине подготовиться к потенциальной угрозе миграции", - заявили в пресс-службе МИД.
Средства предназначены для поддержки домохозяйств и пожилых людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в том числе для закупки дров, основного оборудования, теплых одеял или одежды. Может потребоваться и индивидуальная помощь: питание, предметы гигиены, медицинская и психосоциальная поддержка для проживающих в прифронтовых селах.
"Конфликт затронул жизни почти пяти миллионов человек, более трех миллионов из которых нуждаются в гуманитарной помощи, многие из них не имеют надлежащего медицинского обслуживания и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. В эмоциональной поддержке нуждаются и люди, которые на протяжении многих лет находятся в постоянной опасности.
Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей прифронтовых населенных пунктов", - сказала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.