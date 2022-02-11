СБУ: российские спецслужбы заказали украинских "титушек" для провокаций в РФ

Сотрудники СБУ заявили о предотвращении провокации российских спецслужб, направленной против Украины, сообщает Новое время.

Как сообщается, для этого они планировали использовать так называемых "титушек".

По данным следствия, российская сторона разработала план диверсий против собственных граждан, в которых должны были быть задействованы украинцы.

Как сообщили в СБУ, завербовав троих жителей Киевской области, которые являются представителями криминальных кругов, спецслужбы РФ поручили им собрать две группы по пять человек в каждой, чтобы выехать в Россию для выполнения поставленного задания.

Для задержанных разработали пошаговую инструкцию, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте. За участие в провокациях им обещали по $4 тысяч каждому.

При этом завербованные украинцы являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств и уже неоднократно использовались для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

Фото: СБУ

В частности, установлено, что именно эти лица организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма в отношении памятника Бандере в Тернополе, Одесской синагоги и иностранного представительства в Одессе.

Кроме того, один из них создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды.

Фото: СБУ

Фото: СБУ