В "Дії" можно будет подать онлайн-заявление на брак

Скоро в приложении "Дія" можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга находится сейчас в процессе бета-тестирования в Министерстве цифровой трансформации. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в интервью ТСН﻿.

При этом, министр добавил, что лично в ЗАГС все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи.

"Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн", – сказал Федоров.

Кроме того, министр пообещал, что в приложении обязательно появится и свидетельство о браке.

"Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг он не очень используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и стараемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные", – уточнил глава Минцифры.

Федоров также добавил, что, по его мнению, отразить свидетельство о браке в "Дії" – не проблема.