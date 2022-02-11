В "Дії" можно будет подать онлайн-заявление на брак
Скоро в приложении "Дія" можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга находится сейчас в процессе бета-тестирования в Министерстве цифровой трансформации. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в интервью ТСН.
При этом, министр добавил, что лично в ЗАГС все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи.
"Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн", – сказал Федоров.
Кроме того, министр пообещал, что в приложении обязательно появится и свидетельство о браке.
"Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг он не очень используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и стараемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные", – уточнил глава Минцифры.
Федоров также добавил, что, по его мнению, отразить свидетельство о браке в "Дії" – не проблема.
"Со временем мы это сможем сделать, если потребуется для разных жизненных ситуаций. Но наша философия не отцифровывать все, а чтобы данные по государственным органам бегали вместо людей", – подытожил он.