Виталий Козловский получил второе высшее образование

Украинский певец Виталий Козловский сообщил, что получил второе высшее образование – диплом магистра. Он показал видео, как защищал диплом перед комиссией, сообщает 24 Канал.

36-летний украинский музыкант Виталий Козловский поделился с поклонниками своим достижением. Артист полтора года учился на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, чтобы получить музыкальное образование. На днях он окончил магистратуру и защитил диплом.

Первое высшее образование он получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете журналистики.