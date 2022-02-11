Нардеп рассказала, для чего проведут заседание СНБО в Харькове

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун считает, что проведение заседание Совета национальной обороны и безопасности в Харькове является попыткой заладить ситуацию после слов президента Владимира Зеленского о возможной оккупации этого города РФ.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Это [проведение заседание СНБО, - ред] попытка уладить эту неудачную формулировку, повлекшую определенную панику в Харькове. Я надеюсь, что это удастся и будет показано, что в городе безопасно" , – заявила нардеп.

По ее словам, это заявление Зеленского вызвало в Харькове определенное напряжение, ведь там до границы с Россией всего 40 километров

"Для меня, как для харьковчанки было понятно, как это сработает в сознании жителей Харькова, это на самом деле очень страшно" , - рассказала она .

Напомним, сегодня в 15:30 начнется выездное заседание СНБО в Харькове.