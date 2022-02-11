Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

Одного из возможных соучастников депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына арестовали на два месяца с альтернативой залога по делу о взятке в размере 1,39 млн грн, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 2 481 000 гривен. Его арестовали в зале суда.

Фамилия подозреваемого не называется.



В случае внесения за него залога, на подозреваемого возлагается ряд обязательств:

не оставлять населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;

сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В ВАКС уточнили, что фигуранта дела подозревают по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

9 февраля журналист Олег Новиков сообщил, что депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына подозревают в вымогательстве взятки. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ.

По данным НАБУ, депутат и другие участники схемы получали от предпринимателей откаты за размещение МАФов. Хотя право на размещение давали по результатам открытых торгов, их потенциальным участникам сообщали, что победить могут только заранее определенные компании за вознаграждение.

Торги организовывало коммпредприятие, на которое Трубицын как глава комиссии по вопросам благоустройства города мог влиять. У депутата были полномочия инициировать снос торговых точек или обеспечить их беспрепятственную работу.

Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по поводу семи локаций в разных районах Киева и передаче 1,39 млн грн двумя траншами. Депутата и его пособников задержали при получении второй части суммы — 1,26 млн грн.

Трубицын возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Он стал депутатом Киевсовета в 2020 году.