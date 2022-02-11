Посольство США в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в Украину

Посольство США в Киеве снова призвало американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения и распространения COVID-19.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт диппредставительства, сообщает Новое время.

Там призвали американцев выехать из Украины коммерческим или частным способом, а если они решат остаться, то "быть осторожнее из-за преступлений, гражданских беспорядков и потенциальных боевых действий, если Россия начнет военные действия" .

Также посольство призвало граждан США не путешествовать в Крым и на Донбасс.

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, которые контролируются РФ, непредсказуемы и могут ухудшиться без малого предупреждения", — заявили в посольстве.

В дипучреждении подчеркнули, что правительство США не сможет эвакуировать американцев в случае российских военных действий с любого места в Украине.

"Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также оказать существенное влияние на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины" , — добавили там.

В МИД Украины считают решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства преждевременным шагом.