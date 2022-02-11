Первый запуск Astra Space закончился неудачей

Ракета должна была вывести на орбиту четыре спутника NASA. Однако после отделения вторая ступень начала неконтролируемое вращение и связь с ней прервалась, сообщает Корреспондент.

Американский стартап Astra Space потерпел неудачу во время первого коммерческого запуска своей ракеты. Ракета-носитель вечером в четверг, 10 февраля, не смогла вывести полезную нагрузку – спутники – на заданную орбиту из-за технических неисправностей. Об этом рассказали в компании.

"Мы столкнулись с неполадками во время сегодняшнего запуска, в результате чего полезная нагрузка не была выведена на орбиту" , – написали в Astra Space.

Примерно через 3,5 минуты после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась в автоматическом режиме. Несмотря на включение двигателя второй ступени, та начала неконтролируемое вращение, и спустя несколько секунд связь с ней прервалась.

The cameras aren't in sync so I fixed that pic.twitter.com/Vb1aSxpQPi — Scott Manley (@DJSnM) February 10, 2022

Ракета-носитель Launch Vehicle 0008 стартовала на мысе Канаверал во Флориде и должна была вывести на низкую околоземную орбиту четыре компактных спутника NASA. Запуск был частью продолжающейся инициативы американского агентства по отправке экспериментальных малых космических аппаратов на орбиту от различных компаний-претендентов.

После неудачного пуска акции Astra резко упали, потеряв примерно треть своей стоимости.

Компания Astra, основанная в 2016 году, сосредоточена на запуске малых ракет в космос. Планируется, что они будут выводить на орбиту небольшие спутники на борту из разных университетов, некоммерческих и других организаций. Первый успешный запуск ракеты Astra прошел в ноябре прошлого года, а до этого компанию преследовали неудачи. К слову, нынешний пуск дважды откладывался из-за возникавших технических неполадок.

Напомним, в ноябре прошлого года Astra совершила успешный запуск легкой ракеты-носителя Rocket 3.4 с тестовым грузом Космических сил США.

В 2020 году Astra два раза совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей.