ДТП с кортежем Ярославского: ГБР возбудило уголовное дело

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГБР.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК). Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления", – отметил Алексей Сухачев.