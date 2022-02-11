ДТП с кортежем Ярославского: ГБР возбудило уголовное дело
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК). Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.
"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления", – отметил Алексей Сухачев.
Он добавил, что все дела
"будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности".