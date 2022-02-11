Стало известно, кто будет строить первый участок кольцевой дороги вокруг Киева

Стало известно, кто будет строить первый участок кольцевой дороги вокруг Киева
Фото: Pixabay

По результатам конкурса на строительство первого участка КОД победила крупнейшая строительная компания США, сообщает 24 Канал.

Завершился финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, соединяющего трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп.

По результатам трех этапов конкурсного отбора победителем стала американская компания – Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд грн.

“Речь идет о первом 18-километровом участке предстоящей обходной дороги от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет новая дорога I-й категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой в составе дороги. Кроме того, будут построены открытые автостоянки, площадки взвешивания в движении, шумозащитные экраны и современное освещение. После заключения договора стартует строительство этого современного автобана”, – говорится в сообщении “Укравтодора”.
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