Стало известно, кто будет строить первый участок кольцевой дороги вокруг Киева
По результатам конкурса на строительство первого участка КОД победила крупнейшая строительная компания США, сообщает 24 Канал.
Завершился финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, соединяющего трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп.
По результатам трех этапов конкурсного отбора победителем стала американская компания – Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд грн.
“Речь идет о первом 18-километровом участке предстоящей обходной дороги от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет новая дорога I-й категории с мостами, путепроводами, биопереходами для животных и эстакадой в составе дороги. Кроме того, будут построены открытые автостоянки, площадки взвешивания в движении, шумозащитные экраны и современное освещение. После заключения договора стартует строительство этого современного автобана”, – говорится в сообщении “Укравтодора”.