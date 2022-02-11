Стало известно, кто будет строить первый участок кольцевой дороги вокруг Киева

По результатам конкурса на строительство первого участка КОД победила крупнейшая строительная компания США, сообщает 24 Канал.

Завершился финальный этап отбора исполнителя для строительства первого участка КОД, соединяющего трассу М-07 Киев – Ковель – Ягодин с М-06 Киев – Чоп.

По результатам трех этапов конкурсного отбора победителем стала американская компания – Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд грн.