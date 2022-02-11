ГПСУ: РФ сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили:

"Да. Мы получили подтверждение".

Ранее Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.