Ирина Федишин показала свое утро на Мальдивах

Украинская певица Ирина Федишин осуществила свою мечту и отправилась на отдых на Мальдивы. Она показала видео, как проводит утро на островах, сообщает 24 Канал.

После успешного гастрольного тура Ирина Федишин отправилась на отдых вместе с мужем и детьми. Звезда активно делится атмосферными кадрами с поклонниками.

На днях певица показала, как проходит ее утро на Мальдивах. Она опубликовала видео, в котором позирует на качелях вблизи океана. Звезда надела голубое платье с рюшами и обнаженными плечами. Волосы Ирина Федишин собрала в аккуратный пучок.

Ирина Федишин признавалась, что давно мечтала попасть на Мальдивы. Поэтому этот отпуск для семьи долгожданный и желанный.

Также певица поделилась эффектным семейным фото с отдыха. Вся звездная семья лежала на песке, тогда как камера сфотографировала их сверху.

"Счастливое время с семьей," , – подписала кадр Ирина Федишин.