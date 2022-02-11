Нашли доступный для всех способ продлить жизнь и улучшить здоровье

Новое исследование показывает, что ограничение потребления калорий улучшает метаболические и иммунные реакции, которые влияют на продолжительность жизни и количество здоровых лет, сообщает 24 Канал.

Новое исследование ограничения калорий

В новом исследовании были использованы данные, собранные Pennington Biomedical CALERIE 2 (комплексная оценка долгосрочных эффектов сокращения потребления энергии) – самое продолжительное испытание по ограничению калорий на людях.

Влияние на иммунитет

Исследование показало, что люди, которые уменьшили потребление калорий примерно на 14 процентов в течение двух лет, производили больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения.

"С возрастом у людей уменьшается тимус (железа) и вырабатывает меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака. А ограничение калорий помогает предотвратить сокращение тимуса, поэтому человек генерирует больше Т-клеток," , – отметили ученые.

Влияние на обмен веществ

В дополнение к улучшению иммунитета, увеличение Т-клеток связано с лучшей способностью организма сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, потому что, если человек не сжигает их, жир может накапливаться в таких органах, как мышцы и печень, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету типа 2 и старению.