В МИД РФ заявили, что США должны платить репарации Афганистану

Соединенные Штаты Америки должны платить Афганистану репарации "за то, что натворили", а не ставить афганскому руководству условия для разморозки зарубежных активов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, сообщает Интерфакс.

"Непонятно, кто из вас проиграл войну - талибы (движение "Талибан", - ред.) вам, американцам? Вроде, наоборот. Поэтому не вам ставить ультиматумы, вы вообще репарации должны платить, если на то пошло, за то, что натворили" , - сказал Кабулов.

Он подчеркнул, что Россия не против идеи Запада о создании фонда по целевому расходованию размороженных зарубежных активов Афганистана, однако Москву в первую очередь интересует не форма, а оперативность оказания помощи.

"Мы им всегда говорили, что надо уже конкретно помогать, люди умирают. На прошлой неделе было сообщение каких-то НПО (неправительственных организаций, - ред.), я видел, о том, что за неделю 135 афганских детей умерли от голода. И это не полные данные. У меня всегда был вопрос всем – и американцам, и другим западникам – вы что ждете, чтобы сотнями дети от голода стали умирать, тогда вы начнете шевелиться быстрее? Вот такие лицемеры" , - добавил российский дипломат.

"Нам наплевать, в какой форме это будет. Для нас, а в первую очередь для простых афганцев, важно поскорее и немедленно. Особенно это странно, когда собственные деньги будут отдаваться дозированно западниками. Это не ваши западные деньги, это деньги афганского народа, верните их" , - отметил Кабулов.

Он назвал колонистским требование США о том, чтобы управляющим Центробанка Афганистана было независимое лицо, "то есть независимое от Кабула, но значит зависимое от Вашингтона".