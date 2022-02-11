Экс-глава "Оператора рынка" выписал сам себе премии на 2 млн

НАБУ завершило расследование по делу незаконных выплат премий экс-директору ГП "Оператор рынка" - речь идет о Владимире Евдокимове, сообщает Экономическая правда.

По данным следствия, в 2019-2020 годах экс-глава "Оператора рынка" "незаконно завладел средствами государственного предприятия" из-за выдачи приказов о выплате ему поощрительных выплат на общую сумму 2,15 млн грн.

Речь идет о Владимире Евдокимове, который в тот период возглавлял госпредприятие. В декабре 2021 ему сообщили о подозрении.

"Стороны защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд" , - добавляют в НАБУ.

В бюро отмечают, что собранных материалов достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП "Оператор рынка" действиями экс-руководства.

"Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. Национальное бюро неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс.