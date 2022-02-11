Экс-глава "Оператора рынка" выписал сам себе премии на 2 млн
НАБУ завершило расследование по делу незаконных выплат премий экс-директору ГП "Оператор рынка" - речь идет о Владимире Евдокимове, сообщает Экономическая правда.
По данным следствия, в 2019-2020 годах экс-глава "Оператора рынка"
"незаконно завладел средствами государственного предприятия" из-за выдачи приказов о выплате ему поощрительных выплат на общую сумму 2,15 млн грн.
Речь идет о Владимире Евдокимове, который в тот период возглавлял госпредприятие. В декабре 2021 ему сообщили о подозрении.
"Стороны защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд", - добавляют в НАБУ.
В бюро отмечают, что собранных материалов достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП "Оператор рынка" действиями экс-руководства.
"Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. Национальное бюро неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс.
Однако иск до сих пор не подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного имущественного ущерба", - говорится в позиции НАБУ.