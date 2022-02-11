НАТО разместит контингенты в Восточной Европе – источник

НАТО согласилась на предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы. Речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает РИА Новости.

"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", – пишет агентство DPA.

По данным агентства, министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, после чего будет сделано официальное заявление.

План может быть реализован уже этой весной.

Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.