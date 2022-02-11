НАТО разместит контингенты в Восточной Европе – источник
НАТО согласилась на предложение военных разместить многонациональные контингенты на востоке Европы. Речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает РИА Новости.
"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", – пишет агентство DPA.
По данным агентства, министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, после чего будет сделано официальное заявление.
План может быть реализован уже этой весной.
Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.
По данным агентства, в кругах альянса заявляют, что усиление присутствия – это
"реакция на поведение России".