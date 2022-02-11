Подсанкционного "вора в законе" выдворили из Украины – МВД

Правоохранители принудительно депортировали из Украины "вора в законе", попавшего в санкционный список СНБО.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский".

"По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Полицейские установили его местонахождение. С целью недопущения распространения им преступного воздействия провели меры по задержанию "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины" , - сообщили в МВД.

Ночью 10 февраля его принудительно депортировали из Украины с запретом на въезд на 3 года.