Ученые обнаружили новый микроб, "переваривающий нефть" в метан

Китайские ученые обнаружили новый микроб, который может непосредственно переваривать сырую нефть и производить метан, открывая путь к эксплуатации истощенных нефтяных месторождений, сообщает Українські Новини.

В частности, китайские исследователи заявили, что нашли новые метаногенные археи, получающие энергию за счет непосредственного окисления парафиновых углеводородов длинной цепи, что улучшило понимание биогеохимического цикла углерода.

Новое открытие сделали научные сотрудники Института метана при Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР совместно с коллегами из других организаций. Результаты исследования были опубликованы в четверг на сайте престижного журнала Nature.

Метаногенные археи или метаногены являются одной из самых древних на нашей планете про­кари­от. Конечным продуктом их жизнедеятельности является метан. Метаногены завершают в природе разложение органических остатков и образуют большинство поступающего в атмосферу метана.

Считается, что именно группа архей играет ключевую роль в процессе метанового брожения. Тем не менее, по мнению некоторых микробиологов, деградация сложных органических веществ и генерация метана также невозможны и без участия бактерий.

Путем масс-спектрографического анализа, а также секвенирования генома и транскриптомов, ученые доказали, что ранее неизвестная науке группа архей Ca. Methanoliparum способна самостоятельно генерировать метан за счет окисления парафиновых углеводородов длинной цепи.

В традиционном процессе добычи, сырая нефть глубоко под землей управляется давлением воды или химикатов. Более половины месторождений трудно поддаются извлечению и остаются под землей.

Достижения китайских исследователей не только поспособствуют исследованиям биогеохимического цикла углерода, но и послужат научной базой для биогазификации остаточной нефти в истощенных нефтегазоконденсатных месторождениях.