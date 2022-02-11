Instagram выпустил большое обновление: как им пользоваться

В Instagram вышло масштабное обновление. В нем расширили возможности панели управления и побеспокоились за безопасность аккаунтов пользователей, сообщает РБК-Украина.

"Ваши действия"

"Теперь люди смогут массово управлять (удалять, архивировать) своим контентом (постами, историями, IGTV, Reels) и взаимодействиями (комментариями, лайками, реакциями на стикеры в историях и тому подобное). Кроме того, люди смогут сортировать и фильтровать свой контент и взаимодействия по дате, а также находить комментарии, лайки и ответы к истории за определенные отрезки времени - и все это в одном месте" , - пишет пресс-служба.

Вкладка "Ваши действия" расположена в выпадающем меню, которое находится в правом верхнем углу вашей учетной записи.

В ней можно просмотреть:

"Потраченное время" - узнать сколько времени вы проводите в фотоблоге;

"Фото и видео" - управление коллекцией ваших фотографий и видео;

"Взаимодействия" - управление архивом ваших предпочтений и комментариев;

"История аккаунта" - демонстрирует ваши действия в профиле;

"Недавние поисковые запросы";

"Ссылки, которые вы открывали";

"Архив" - позволяет управлять вашими архивными публикациями;

"Недавно удаленные" - демонстрирует публикации, которые вы удаляли;

"Скачать информацию" - вам будет отправлена ссылка по которой вы сможете загрузить все ваши публикации, комментарии и прочее на устройство.

"Проверка безопасности"

Чтобы убедиться в безопасности вашего аккаунта, необходимо:

открыть меню "Настройки";

перейти к "Безопасности" и "Проверки безопасности".

В соответствующей вкладке вы сможете убедиться в том, что ваш аккаунт защищен. Также можно настроить двухэтапную аутентификацию.

"Статус аккаунта"

Для того чтобы перейти к нововведению, необходимо:

зайти в "Настройки";

перейти к "Аккаунту"и" Статусу аккаунта".

Функция покажет, когда ваша публикация на странице была признана запрещенной в фотоблоге, почему так произошло и как исправить эту ситуацию.