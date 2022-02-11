Китай и другие страны могут "поделить" Россию – Фейгин

В случае потери значительной части войск в войне с Украиной, Россия могут "поделить" Китай и Афганистан, заявил адвокат Марк Фейгин.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточена половина сухопутных сил России.

На реплику ведущего о том, что "об этом пора задуматься Китаю", Фейгин ответил: