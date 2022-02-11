Китай и другие страны могут "поделить" Россию – Фейгин
В случае потери значительной части войск в войне с Украиной, Россия могут "поделить" Китай и Афганистан, заявил адвокат Марк Фейгин.
По его словам, на границе с Украиной сосредоточена половина сухопутных сил России.
На реплику ведущего о том, что "об этом пора задуматься Китаю", Фейгин ответил:
"Не только Китаю. Там много желающих будет... Если они потеряют половину сухопутных сил, то и Афганистан может поинтересоваться, и Таджикистан вторгнуться. Турция не останется в стороне", – сказал он.