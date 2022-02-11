В ВОЗ спрогнозировали появление новых штаммов COVID-19

Пандемия коронавируса в мире еще не закончилась, возможно появление новых штаммов, сообщает Новое время.

Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

"Мы видели, как вирус развивается, мутирует, поэтому мы знаем, что будет больше вариантов, вызывающих беспокойство" , — отметила она.

Представительница ВОЗ подчеркнула, что пандемия еще не завершена.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что разрушительные последствия пандемии коронавируса в мире будут ощущаться десятилетиями. Он отметил, что пандемия усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в вопросах здравоохранения во всем мире.