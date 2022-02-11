Суд приобщил к делу Порошенко интервью Чауса

Печерский райсуд Киева приобщил к материалам "угольного дела" Порошенко интервью судьи Николая Чауса, сообщает Страна UA.

Соответствующее ходатайство подали адвокаты экс-президента.

По данным защиты, история с Чаусом говорит о том, что власть президента Владимира Зеленского осуществляет политические репрессии против Петра Порошенко.

Напомним, Чаус в том интервью рассказывал, как его похищали украинские спецслужбы и требовали дать показания на бывшего президента.