При вторжении в Украину танки РФ дойдут до Киева за 48 часов – NBC

В случае полномасштабного вторжения в Украину российские военные могут использовать девять различных маршрутов. Об этом, ссылаясь на американскую телекомпанию и оценки американских военных, сообщает Голос Америки.

Российские танки могут дойти до Киева за 48 часов, отметила телекомпания NBC News.

В сообщении говорится, что Москва уже развернула около 100 из 168 своих батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военнослужащих, и с каждым днем их становится все больше.

Согласно этим оценкам, президент Владимир Путин направил в регион личный состав и технику шести подразделений спецназа, каждое из которых состоит из 250-300 элитных бойцов.

Два самых масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон, маневр известный как "клещи" или двойной охват, сообщила NBC News.

Согласно одному из подходов, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от Днепра, где находится около 50 процентов украинских вооруженных сил, в том числе наиболее боеспособные подразделения, говорится в сообщении.

Российские танки и механизированные части пересекут границу Украины и двинутся к Полтаве и Харькову, окружая города по мере продвижения к реке. Сухопутные войска будут наступать по трем направлениям с Донбасса, продвигаясь на юг к Крыму и захватывая побережье вдоль Азовского моря.

Российские военные вертолеты будут одновременно поддерживать воздушную атаку из Крыма, говорится в сообщении.

Этот вариант также может включать высадку десанта для захвата побережья Черного моря, а также переброску авиации и сухопутных подразделений из Одессы в Молдову для создания сухопутного коридора вдоль Черного моря, отметила NBC News.

Россия уже разместила у берегов Украины подводные лодки и пять десантных кораблей с батальонами морской пехоты. Еще шесть, согласно оценке, могут прибыть туда через несколько дней, сообщила телекомпания.

Еще более агрессивный вариант предусматривает еще два маршрута атаки с севера для окружения Киева. Он включает использование артиллерийского огня, средств радиоэлектронной борьбы и возможное продвижение наземных войск на юг из Беларуси к Житомиру и на восток к Киеву, сообщила NBC News.

Согласно оценкам, при хорошем состоянии дорог в этом районе российские танки и военная техника могут оказаться на подступах к Киеву за два дня, указала телекомпания.

Российские военные разместили в Беларуси две современных системы ПВО С-400, которые обеспечат им превосходство в воздухе над значительной частью территории страны с возможностью перехвата самолетов и ракет, сообщила NBC News.

Обе атаки откроются массированным ударом артиллерии, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков. Вероятно, он будет осуществлен ночью и нацелен на склады боеприпасов, радиолокационные станции, авиацию и системы ПВО, а также другие критически важные военные объекты Украины, сообщила телекомпания.

Россия попытается лишить Украину возможности защищаться в первые часы, говорится в оценке. Она осуществит кибератаки и задействует средства радиоэлектронной борьбы (глушения), чтобы нарушить связь между украинскими военными подразделениями, размещенными в разных частях страны.

Оценка содержит мрачные прогнозы возможных потерь среди гражданского населения в случае полномасштабного российского вторжения, до 50 тысяч убитых и раненых, сообщила NBC News.