Чехия официально поддержит вступление Украины в ЕС
Украина ведет переговоры с Чехией о подписании декларации по поддержке вступления в ЕС, и чешский министр иностранных дел оптимистично настроен на этот результат процесса. Об этом рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью, сообщает Европейская правда.
"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации. – ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров", – сказал министр.
Он подчеркнул, что если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в
"простую документальную формальность".
Липавский также назвал направления реформ, требующих большего внимания.
"Бесконечная история для Украины – вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики", – отметил министр.