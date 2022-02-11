Чехия официально поддержит вступление Украины в ЕС

Чехия официально поддержит вступление Украины в ЕС
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Украина ведет переговоры с Чехией о подписании декларации по поддержке вступления в ЕС, и чешский министр иностранных дел оптимистично настроен на этот результат процесса.﻿ Об этом рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью, сообщает Европейская правда.

"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации. – ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров", – сказал министр.

Он подчеркнул, что если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".

Липавский также назвал направления реформ, требующих большего внимания.

"Бесконечная история для Украины – вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики", – отметил министр.
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